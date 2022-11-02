Ранее судимые 44-летние жители Ставрополя планировали сбыть 270 граммов наркотиков

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков города Ставрополя пресекли попытку сбыта наркотиков в краевой столице. Получив сообщение о том, что ранее судимые 44-летние местные жители планируют совершить преступление, правоохранители решили проверить данную информацию.

— В ходе обыска по месту жительства полицейские изъяли емкости с порошкообразным веществом белого цвета, а также весы, магниты, скотч и полимерные пакеты. Согласно заключению исследования, изъятое у фигурантов вещество является синтетическим наркотиком общей массой более 270 граммов, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

В отношении злоумышленников возбудили два уголовных дела за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере. По ходатайству следователя фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент выясняется канал приобретения наркотиков.