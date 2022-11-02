В Ставрополе пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 1 ноября в 21:20 на переулке Брянском произошла авария: водитель «Хендэ Акцент» не справился с управлением и врезался сперва в кирпичный забор, а после – в припаркованный возле дома другой «Хендэ». Водитель и пассажир автомобиля «Акцента» получили травмы головы и переломы конечностей.

— 34-летний водитель, житель Калмыкии, прошел освидетельствование, которое установило состояние опьянения. В отношении водителя составлены несколько материалов: за управление в состояние опьянения и не пристегнутый ремень, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водителю грозит лишение прав сроком до двух лет и штраф в размере до 30 тысяч рублей. Также мужчина должен будет возместить нанесенный в аварии ущерб. Тем не менее, по факту происшествия проводится проверка.