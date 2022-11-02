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НовостиОбщество2 ноября 2022 12:05

Ставропольский аграрный университет заключил соглашение с "Росатомом"

Это даст новые возможности для студентов и ученых вуза
Артем ВЛАДИМИРОВ
Артем ВЛАДИМИРОВ
Встреча директора южного представительства "Росатома" Павла Хоценко и врио ректора СтГАУ Владимира Ситникова. Фото: СтГАУ

Встреча директора южного представительства "Росатома" Павла Хоценко и врио ректора СтГАУ Владимира Ситникова. Фото: СтГАУ

Ставропольский аграрный университет договорился о сотрудничестве с госкорпорацией "Росатом". Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Стороны будут вместе работать в вопросах аддитивных технологий, альтернативной энергетики и подумают о перспективах создания на базе вуза специализированного научно-практического центра. Директор южного представительства "Росатома" Павел Хоценко и врио ректора СтГАУ Владимир Ситников договорились об этом на встрече. Сейчас идет подготовка дорожной карты по реализации совместных мероприятий сторон.

- В Ставропольском ГАУ создана серьезная материально-техническая база в области 3D моделирования, инжиниринга и изучения альтернативной энергетики. Сотрудничество с предприятиями «Росатома» позволит нам получить новые компетенции в тех областях, которые мы намерены развивать. Кроме того, для студентов СтГАУ откроются новые возможности для стажировки на предприятиях госкорпорации, что даст ребятам уникальный опыт и возможности для карьерного роста, - заявил Ситников.

Отмечается, что в университетском центре прототипирования есть техника для 3D-печати, реверсивного инжиниринга и высокоточного 3D-сканирования. Сейчас в вузе строится крупнейший на Юге России учебный полигон "Альтернативные источники энергии".