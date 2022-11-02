Жителя Пятигорска обманули с рассрочкой на покупку грузового автомобиля

К правоохранителям обратился 60-летний житель Пятигорска, рассказав о мошенничестве в свой адрес. Установлено, что потерпевший продавал грузовой автомобиль, к нему обратился малознакомый мужчина с целью купить транспорт. Денег на покупку не хватало, поэтому злоумышленник предложил взять рассрочку.

По устной договоренности потерпевший поверил словам мужчины и ожидал, что большую часть суммы он получит в течение недели, а оставшуюся – спустя некоторое время. Правда, в оговоренные сроки деньги не пришли, а автомобиль, как оказалось, разобрали.

— Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого. 47-летнего мужчину доставили в отдел внутренних дел, где он пояснил, что не намеревался изначально исполнять взятые на себя обязательства, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Сумма ущерба составила 100 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.