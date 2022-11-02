Ставрополец задержан за подготовку теракта по заданию украинской организации

Правоохранители узнали, что житель Ставрополя готовит теракт на территории края. Началась проверка, в ходе которой выяснилось, что мужчина действовал по заданию представителей украинской националистической организации.

Его целью был поджог административного здания. Для этого злоумышленник подготовил самодельное зажигательное устройство, которое спрятал в тайник в лесу. Однако реализовать задуманное ему не удалось, так как сотрудники УФСБ России по Ставропольскому краю задержали мужчину.

— На основании легализованных результатов оперативно-розыскной деятельности следственным отделом УФСБ России по Ставропольскому краю в отношении лица возбуждено уголовное дело, – пишет пресс-служба УФСБ России по краю.

В настоящее время проводится расследование с целью собрать достаточно доказательств для заседания суда, на котором решится дальнейшая судьба мужчины.