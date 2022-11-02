В Пятигорске знакомый украл у женщины 600 тысяч рублей

К правоохранителям обратилась 44-летняя жительница города Пятигорска, рассказав о краже денежных средств из ее квартиры. Полицейские стали разбираться в случившемся и установили, что к преступлению причастен 34-летний знакомый потерпевшей. Ранее судимый мужчина доставлен в отделение, где сознался в содеянном.

— Установлено, что злоумышленник, находясь в гостях у заявительницы, незаметно взял ключи от ее второй квартиры и, заведомо зная, где она хранит денежные средства, похитил их, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Сумма ущерба составила 650 тысяч рублей.

Часть денег злоумышленник успел потратить, а другую вернули владелице. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту кражи.

Также в Пятигорске обманули мужчину, который планировал продать свой грузовой автомобиль. К нему обратился малознакомый гражданин, который попросил рассрочку: большую часть суммы он должен был выплатить в течение недели, а оставшуюся – спустя некоторое время. Когда деньги не пришли, потерпевший обратился к правоохранителям.