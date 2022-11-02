Беременные жены мобилизованных получат выплаты на Ставрополье

Жены мобилизованных, которые находятся в родильных домах, смогут получить денежные выплаты. Законопроект о выдачи средств будущим мамам вскоре будет разработан и внесен в краевой парламент.

Помощь, по заявлению губернатора Ставрополья, будет оказываться всем роженицам-женам бойцов, которые находятся на специальной военной операции. На данный момент правительство помогает семьям мобилизованных бойцов. Так, в Кисловодске они могут бесплатно сходить в учреждения культуры.

Про самих мобилизованных на Ставрополье также не забывают. Помимо того, что им постоянно отправляется гуманитарная помощь – например, печки-буржуйки, – для бойцов, которые отправляются на спецоперацию или возвращаются с нее, будут организованы «Солдатские привалы». На них можно будет отдохнуть, поесть и согреться. Также в крае налаживают производство собственные бронежилеты для мобилизованных.