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НовостиОбщество2 ноября 2022 13:46

Беременные жены мобилизованных получат выплаты на Ставрополье

Вскоре будет разработан соответствующий законопроект
Данил Юрков

Жены мобилизованных, которые находятся в родильных домах, смогут получить денежные выплаты. Законопроект о выдачи средств будущим мамам вскоре будет разработан и внесен в краевой парламент.

Помощь, по заявлению губернатора Ставрополья, будет оказываться всем роженицам-женам бойцов, которые находятся на специальной военной операции. На данный момент правительство помогает семьям мобилизованных бойцов. Так, в Кисловодске они могут бесплатно сходить в учреждения культуры.

Про самих мобилизованных на Ставрополье также не забывают. Помимо того, что им постоянно отправляется гуманитарная помощь – например, печки-буржуйки, – для бойцов, которые отправляются на спецоперацию или возвращаются с нее, будут организованы «Солдатские привалы». На них можно будет отдохнуть, поесть и согреться. Также в крае налаживают производство собственные бронежилеты для мобилизованных.