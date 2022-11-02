В городе Пятигорске Ставропольского края планируется отключение света на 14 улицах города. Ограничение, по словам местной администрации, связано с ремонтом оборудования на подстанциях. Тем не менее, ограничение будет длится всего несколько часов.

Где не будет света

Горячеводский – с 9:00 до 11:30:

- на улице Захарова 10.

Новопятигорск – с 9:00 до 12:00:

- на улице Февральская нечетный № 241-281, четный № 152-194;

- на улице Спортивная нечетный № 1-9;

- на улице Ермолова нечетный № 149-161;

- на улице Ермолова нечетный № 37-87;

- на улице 50 лет ВЛКСМ нечетный № 5-57, четный № 2-46;

- на улице Февральская нечетный № 143-171, четный № 64-104;

- на проезде Колхозный нечетный № 1-11, четный № 4-12;

- на переулке Шумный нечетный № 1-7, четный № 2-8;

- на переулке Сквозной нечетный № 1-5, четный № 2-8;

- на переулке Пикетный четный № 2,4;

Центр – с 9:00 до 12:-00:

- на улице Буачидзе нечетный № 1-7, четный № 2-6;

- на улице Соборная нечетный № 11-15, четный № 20,22;

- на площади Ленина № 2.

После окончания работ электроэнергия вернется в дома, и свет будет подаваться в штатном режиме.