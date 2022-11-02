Водитель на Ставрополье погиб во время движения из-за проблем со здоровьем

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

Сегодня, 2 ноября, примерно в 13:15 возле села Правокумского Советского округа Ставропольского края 64-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 выехал на обочину и врезался в дерево. На место прибыли автоинспекторы и медики. Последние констатировали смерть мужчины от, предположительно, от естественных причин.

— По факту гибели назначена экспертиза, которая позволит установить точные обстоятельства, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. На данный момент информации о возможной гибели мужчины не сообщается, а версия со смертью от естественных причин остается главной.

Другая авария произошла в Ставрополе. Пьяный водитель не справился с управлением и врезался сперва в кирпичную стену, а после – в припаркованную возле дома машину. Его и пассажира доставили в больницу с травмами головы и переломами конечностей, там же у водителя установлено состояние опьянения.