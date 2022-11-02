В 2022 году ставропольские аграрии собрали в 1,6 раза больше слив

На Ставрополье завершили сбор слив, аграрии смогли собрать в 1,6 раза больше урожая, чем в прошлом году – больше 1000 тонн. Лидерами по сбору стали Буденновский, Минераловодский, Петровский, Новоселицкий, Труновский и Георгиевский округа. Однако из-за большого урожая встает вопрос с хранением такого изобилия продукции.

— Особое внимание уделяется не только закладке новых садов, но также хранению плодов. Практически все садоводческие предприятия, занимающиеся выращиванием фруктов в промышленных масштабах, имеют собственные плодохранилища, – рассказала первый замминистра сельского хозяйства Ставропольского края.

Также напомним, что на Ставрополье собрали более 512 тысяч тонн подсолнечника. В среднем с гектара собирали 18,6 центнера, сейчас уборка полей завершена. При этом сбор подсолнечника на участках гибридизации все еще продолжается. С площади порядка 7,3 тысяч гектаров аграрии собрали свыше 9,8 тысяч тонн.