За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 152 человека

На Ставрополье за прошедшие сутки с 2 на 3 ноября от коронавируса выздоровели более 150 человек, а заболели – 75, среди которых 4 – дети. Госпитализация понадобилась 13 взрослым. Медики не зарегистрировали ни одного смертельного случая от заболевания «короной» в крае.

— За минувшие сутки выписаны из-под наблюдения врачей еще 152 человека. Уровень заболеваемости не изменился. Летальных исходов зарегистрировано не было. Между тем, помнить о правилах эпидпрофилактики все еще важно, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация все еще продолжается: за последние сутки первый компонент получили 1691 человек, а полный курс иммунизации от коронавируса прошли 1059 человек. Получить вакцины можно в специальных пунктах и медицинских учреждениях. По заявлению главы региона, коронавирус остается опасен для жителей края.