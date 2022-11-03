В Минеральных водах подросток был сбит в 23 метрах от пешеходного перехода

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, вчера, 2 ноября, примерно в 19:00 на улице Ставропольская в Минводах водитель «Шкода Рапид» сбил 16-летнего подростка в 23 метрах от пешеходного перехода, до которого парень не дошел, решив перебежать в неположенном месте.

— В результате 16-летний подросток доставлен в больницу Пятигорска. Автомобилем управлял 38-летний местный житель, злостным нарушителем ПДД не является, на момент ДТП был трезв, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. По факту аварии проводится проверка.

На данный момент правоохранители общаются с родителями и учителями подростка, чтобы выяснить, кто и как обучал школьника правилам перехода проезжей части.

Другая авария с травмами произошла в Ставрополе. Там пьяный водитель врезался сперва в кирпичную стену, а после – в припаркованных автомобиль. Его и пассажира доставили в больницу с травмами головы и конечностей. Управляющему автомобилем мужчине грозит лишение прав и штраф.