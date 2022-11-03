На Ставрополье поймали 28-летнего наркосбытчика

В Георгиевском округе Ставропольского края правоохранители задержали 28-летнего жителя Георгиевстка из-за подозрения в его причастности к обороту наркотиков. В телефоне мужчины были обнаружены фотографии с координатами «закладок», а также переписка с «работодателем», которому задержанный отписывался о проделанной работе.

— В ходе осмотра мест по указанным в переписке геолокациям оперативникам удалось изъять из «тайников», расположенных на берегу реки Подкумок, 4 мини-партии «белого порошка» (смесь амфетамина и мефедрона) общей массой свыше 20 граммов, – пишет пресс-служба антинаркотической комиссии Ставропольского края.

Эти свертки планировалась расфасовать в более мелкие партии и распространить, однако наркотогровец не смог завершить свое преступление. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы. На данный момент проводится расследование.