Водитель погиб в аварии с коровой на Ставрополье

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, вчера, 2 ноября, примерно в 22:30 на 270 километре автодороги «Кочубей – Нефтекумск - Зеленокумск – Минеральные Воды» водитель «Нивы» не успел среагировать на внезапно вышедшую на дорогу корову.

В итоге произошла авария, в которой 35-летний водитель, житель Зеленокумска, скончался от полученных травм. Его 31-летняя супруга с травмами госпитализирована в больницу. О ее состоянии не сообщается.

— Установлено, что животное находилось без погонщика. Сейчас устанавливается владелец коровы, в рамках проверки будет установлена его степень ответственности, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Другой случай аварии на Ставрополье, когда 16-летний подросток решил перебежать дорогу в неположенном месте, не стал летальным, однако парень находится в больнице с тяжелой травмой головы и ранениями ног. Сообщается, что пешеход не дошел до перехода всего 23 метра.