Бывший замглавы Ставрополя останется под стражей еще на три месяца

Ленинский районный суд Ставрополя решил продлить содержание под стражей вице-мэру краевой столицы. Судом было принято решение оставить мужчину еще на три месяца, то есть до 16 февраля 2023 года. В отношении мужчины были возбуждены уголовные дела.

Его обвиняют в превышении должностных полномочий при приемке работ по муниципальным контрактам. Всего на пяти проектах, как установило предварительное следствие, были нарушены правила приемки. Из казны были направлены деньги в размере 59,2 млн рублей, однако работы не были полностью выполнены.

— Рассмотрев ходатайство следователя, исследовав представленные материалы, суд пришел к выводу об удовлетворении ходатайства и продлении продлении обвиняемому срока содержания под стражей, – пишет пресс-служба Ленинского районного суда города Ставрополя.

Следствие полагает, что незаконная деятельность, выходящая за пределы его полномочий, нанесла урон государственной казне на сумму выделенных на проекты денег – 59,2 млн.