Туман и дождь останутся в Ставрополе до конца этой недели

Согласно прогнозу синоптиков, туман и дождь останутся в Ставрополе до конца недели с 31 по 6 ноября. Автоинспекторы напоминают об опасности на дороге, когда вокруг такая погода, и просят быть внимательным и осторожными в пути.

— Вспоминаем, что предметы в тумане кажутся дальше, чем есть на самом деле, снижаем скорость, избегаем резких маневров, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Опасность аварий на дорогах увеличивается с такой погодой, поэтому меры предосторожности во время движения на транспорте или переходе дороги следует соблюдать. Погода может стать лучше на следующей неделе.

Максимальная температура воздуха на неделе, как прогнозируют синоптики, будет днем пятницы, 4 ноября, когда воздух прогреется до +10 градусов. Минимальная будет ночью субботы, 5 ноября, – 0 градусов.