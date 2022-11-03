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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 9:21

В Кисловодске после сообщения о минировании эвакуируют рынок, школы и водоканал

Сообщения пришли в 19 организаций
Данил Юрков

Анонимное сообщение о минировании нескольких школ, санаториев, центрального рынка, медицинского колледжа, водоканала поступило в Кисловодске. Началась экстренная эвакуация людей, спецслужбы выехали на проверку информации. Об этом сообщает глава города.

— Всего эвакуируют 19 организаций. На местах работают экстренные службы, – пишет глава Кисловодска в своих официальных соцсетях. После эвакуации будет проведена проверка с целью поиска и обезвреживания взрывчатых веществ.

Хотя, как показывает практика, часто такие сообщения являются ложными. Эвакуация проводится с целью обезопасить людей, так как если информация подтвердится, а реакции спецслужб не будет, это может закончится трагедией. Именно поэтому после каждого анонимного сообщения проводятся проверки мест предполагаемого минирования.