На Ставрополье изъяли крупную партию безакцизного алкоголя

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

Правоохранители прознали про незаконную деятельность супругов, которые, согласно информации, продавали контрафактный алкоголь. В ходе расследования выяснилось, что предприниматели купили крупную партию безакцизных напитков, которые хранили в своем доме и поставляли в принадлежащий им продовольственный магазин для последующей продажи.

— При проведении обыска в домовладении фигурантов, оперативники обнаружили и изъяли почти 1,5 тысячи бутылок готовой алкогольной продукции различных объемов и брендов, а также 54 пятилитровых емкости со спиртосодержащей жидкостью, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Экспертиза сообщила, что общая стоимость изъятого алкоголя составила более 420 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители документируют противоправную деятельность супругов. После этого муж и жена отправятся под суд, где решится их дальнейшая судьба.