Ставропольский подрядчик сорвал сроки муниципального контракта по ремонту дороги

В январе 2022 года подрядчик взял муниципальный контракт на ремонт дороги в Предгорном округе Ставропольского края в станице Ессентукская на улице Крестьянской. Сумма контракта составила более 12,9 млн рублей, а выполнить его предприниматель общества с ограниченной ответственностью должен был до 1 июля 2022 года.

При проверке выполнения работ установлено, что подрядчик не исполнил обязательства. Вдоль дороги не установлено водоотведение, что нарушает права граждан, проживающих на улице. Сумма, выделенная на это, составила более 5,3 млн рублей. Из-за этого в отношении общества возбуждено дело об административном правонарушении.

— В настоящее время акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении. Фактическое устранение нарушений контролирует прокуратура Предгорного района, – пишет пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.