Житель Ставрополья пытался дать взятку полицейскому ради сдачи экзамена на права

В Изобильненском округе Ставропольского края завершено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Ипатовского округа, который в предложил МРЭО ГИБДД. Произошло все 7 сентября 2022 года, когда обвиняемый пришел к начальнику отделения по экзаменационной работе и предложил 15 тысяч рублей.

— Однако полицейский от денежных средств отказался. Следователем СК России собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Уголовное дело также возбудили в отношении супругов, которые купили и продавали в собственном продуктовом магазине алкоголь без акцизы. Правоохранители обнаружили и изъяли почти 1,5 тысячи бутылок готовой алкогольной продукции различных объемов и брендов.