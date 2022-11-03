На Ставрополье 42-летний мужчина облил краской четыре объекта с буквами «Z» и «V»

Следственный отдел по городу Пятигорску завершил расследование уголовного дела в отношении 42-летнего жителя Предгорного района Ставропольского края за вандализм, совершенный по мотивам политической и идеологической ненависти.

Весной 2022 года на территории КавМинвод мужчина облил краской четыре объекта, содержащие буквы «Z» и «V», а также изображение флага Российской Федерации и Георгиевской ленты, которые были нарисованы в поддержку ВС РФ.

— В результате преступных действий обвиняемого, в городе Пятигорске и в селе Винсады Предгорного округа были повреждены баннеры «КАВКАZ #ZА Наших», в городе Кисловодске стела «КисловоVодск». Сумма ущерба составила более 15 000 рублей, – пишет пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Обвиняемый признался в содеянном. Следователем собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.