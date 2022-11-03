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НовостиПроисшествия3 ноября 2022 12:08

Жительница Кисловодска осуждена за участие в террористической организации

Она приговорена к 5,5 годам тюремного заключения
Данил Юрков

В суде установлено, что в марте 2014 года жительница Кисловодска оказала содействие с выездом на территорию Сирийской Арабской Республики уроженцу Республики Калмыкия, который является участником запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

После, 11 февраля 2020 года, в отношении женщины возбудили уголовное дело за содействие террористической деятельности. Расследование продолжалось, а 13 апреля 2022 года решением Южного окружного военного суда обвиняемую признали виновной в совершении преступления.

— Она приговорена к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. 1 ноября 2022 года апелляционный военный суд, рассмотрев апелляционную жалобу, оставил вынесенный приговор без изменений, – пишет пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю. Приговор вступил в законную силу.