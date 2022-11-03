Мобилизованные из Минеральных вод не получили гуманитарную помощь

В сети появилось видеообращение, на котором мобилизованные из Минвод, находящиеся в воинской части Буденновска, сообщают о том, что за две недели им так и не прислали обещанную гуманитарную помощь. Также они поблагодарили родителей и детей, которые отправляли помощь со школ и детских садов. Они обратили внимание на то, что бойца из Ессентуков снарядили лучше.

— Вот, обратите внимание: мобилизованный из Ессентуков. Нарядила администрация. Рюкзак тактический, три формы, радиостанция, разгрузка, налокотники, наколенники и многое другое. И вот все, что дали в городе Минеральные воды [Спортивная сумка – прим.]. Остальное обещали в течение четырех дней подвезти, – говорят недовольные мобилизованные в видеообращении.

Бойцы попали в воинскую часть 22 октября, после того как 21 октября их забрали из родного города. Глава Минераловодского округа отреагировал на жалобу и пообещал отправить новый груз. Он сообщил, что гуманитарная помощь не пришла «по неизвестной причине»

— Сейчас в срочном порядке собираем все необходимое. В течение ближайших двух-трех дней лично выеду в воинскую часть к нашим ребятам, вручу все недостающее. В причинах произошедшего будем разбираться после, – написал глава округа в своих официальных соцсетях.