Ставропольский аграрный университет открыл психологическую лабораторию

Фото: СтГАУ

В Ставропольском аграрном университете открыли психологический центр для студентов и сотрудников, попавших в сложную жизненную ситуацию. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Центр оборудован современной техникой, на которой можно проводить диагностику и реабилитацию. Сама лаборатория работает на системе "Мультипсихометр" и оснащена аудио-визуально-вибротактильным стимулятором «Сенсориум», лицензированными программными комплексами для подбора и оценки персонала и другими программными и методическими пособиями. Отмечается, что проблем с внедрением устройств и методик не будет - почти все они от отечественных производителей. Кроме того, при психологическом центре СтГАУ есть мобильная лаборатория, на которой можно тестировать школьников из Ставрополя и Ставропольского края.

- В последние годы наблюдаются тревожные тенденции социально-психологического состояния молодежи. Кризис самоидентификации 19-20-ти лет - не менее опасный чем подростковый период для человека. Мы хотим видеть, чем «дышат» наши студенты, и знать, как им помочь, - заявила заведующая кафедрой педагогики, психологии и социологии, профессор Светлана Тарасова.

Психологическая служба будет работать каждый день. Двери лаборатории открыты для всех сотрудников и студентов Ставропольского аграрного университета. Сейчас в вузе проводят скрининг, чтобы определить группы риска и случаи девиантного поведения.

- Создав в нашем университете Психологическую службу, мы поставили перед ней серьезные задачи. Это сохранение психического и психосоматического здоровья учащихся, формирование осознанного и ответственного отношения к своему здоровью. Наша задача не просто дать детям хорошее образование и профессиональные навыки, но и помочь адаптироваться ко взрослой самостоятельной жизни, уберечь от ошибок, - заявил врио ректора СтГАУ Владимир Ситников.