В Ставропольском крае за коррупцию осудили бывшего сотрудника ФНС

В Ставропольском крае осудили бывшего заместителя начальника четвертой инспекции ФНС. Ее признали виновной в получении взятки в крупном размере, передает пресс-служба региональной прокуратуры.

В октябре 2021 года женщина в своем кабинете получила от бизнесмена взятку в 1 млн рублей за попустительство по службе. Она должна была применять к нему преимущества патентной системы налогообложения, хотя оснований для этого не было.

- В связи с этим индивидуальный предприниматель, обратился в УФСБ России по Ставропольскому краю. Дальнейшие действия по передаче им денежных средств должностному лицу осуществлялись в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проводимых УФСБ России по краю, в ходе которых злоумышленница была задержана, - сказано в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Бывший налоговый инспектор вину не признала, но доказать свою позицию не смогла. Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовал на 5 млн рублей, лишив права занимать должности в органах власти в течение пяти лет.