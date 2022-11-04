95% мобилизованных со Ставрополья получили региональные выплаты

В Ставропольском крае 95% мобилизованных граждан получили положенные региональные выплаты в 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты населения региона.

Остальные 5% уже находятся в работе и вскоре тоже получат выплаты.

- Губернатором дано поручение о сокращении срока выплат, внесены соответствующие изменения в правила выплат. Теперь мы получаем списки из комиссариата непосредственно после мобилизации гражданина и назначаем выплату, - заявила заместитель министра труда и социальной защиты населения края Елена Чижик.

Новую форму выплат ввели с 3 октября, выплата теперь назначается без заявления.