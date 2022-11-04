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НовостиОбщество4 ноября 2022 6:58

В Кисловодске из-за ложных вызовов прошла самая массовая эвакуация

Об этом заявили в администрации
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

В Кисловодске до поздней ночи кинологи изучали местность, где могла быть заложена бомба. Ложную информацию прислали анонимы, сообщили в мэрии.

Из-за ложных сообщений эвакуировали центральный рынок, водоканал, два санатория, художественную школу, музей, медицинский колледж и несколько общеобразовательных школ.

- Всего более 400 человек. Это самая массовая эвакуация людей в этом году. Экстренные службы работали с 10.30 до поздней ночи. Спасибо всем за слаженную профессиональную работу, - сообщили в мэрии Кисловодска.