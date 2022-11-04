В Ставропольском крае подвели первые итоги операции "Нетрезвый водитель"

В Ставропольском крае за сутки поймали 16 пьяных водителей. Один из них сел за руль в нетрезвом виде повторно, из-за чего против него будет возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

В четверг ведомство объявило о начале операции "Нетрезвый водитель", которая продлится до 6 ноября.

- Проведение мероприятия связано с тем, что по статистике именно в праздники увеличивается количество фиксируемых фактов нетрезвого вождения, - сказано в сообщении Госавтоинспекции Ставрополья.

С начала 2022 года в крае из-за пьяных водителей случилось 168 ДТП, в которых пострадали 211 человек и еще 30 - погибли.