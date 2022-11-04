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НовостиОбщество4 ноября 2022 11:24

Олег Газманов дал концерт в госпитале Росгвардии в Пятигорске

Сегодня у певца большое выступление в городе-курорте
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Олег Газманов, несмотря на плотный график, дал небольшой концерт для военных, которые лечатся в госпитале Росгвардии в Пятигорске.

Сегодня Газманов выступит на фестивале "Родники" в Пятигорске. На сцене также будут выступать артисты из ДНР – Наталья Качура и Максим Сухов - и артисты из других регионов России. Также на концерт приедет рэп-группа из краевой столицы «ПослеZавтра».

- В фестивале примут участие музыканты с инструментами и с номерами вокала и театра костюма из Республики Саха (Якутия),Тывы, Башкортостана, Калмыкии, Северной Осетии (Алании) и Ставропольского края, – рассказали в мэрии города.