Губернатор Владимиров упразднил управление по информполитике правительства Ставрополья

Губернатор Владимир Владимиров подписал указ об упразднении управлений по информационной политике и по обеспечению массовых коммуникаций правительства Ставропольского края. Документ уже опубликован на сайте правовой информации.

Согласно тексту указа, все права и полномочия передаются пресс-службе губернатора Ставропольского края. Сам орган будет теперь называться "управление пресс-службы и информационной политики Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края".

В течение месяца сотрудники пресс-службы должны сформировать внутренние регламентирующие документы.