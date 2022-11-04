Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 ноября 2022 13:26

Губернатор Владимиров упразднил управление по информполитике правительства Ставрополья

Указ опубликован на сайте правовой информации
Варвара АНТОНОВА
Варвара АНТОНОВА

Губернатор Владимир Владимиров подписал указ об упразднении управлений по информационной политике и по обеспечению массовых коммуникаций правительства Ставропольского края. Документ уже опубликован на сайте правовой информации.

Согласно тексту указа, все права и полномочия передаются пресс-службе губернатора Ставропольского края. Сам орган будет теперь называться "управление пресс-службы и информационной политики Губернатора Ставропольского края и Правительства Ставропольского края".

В течение месяца сотрудники пресс-службы должны сформировать внутренние регламентирующие документы.