За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 196 человек

На Ставрополье за сутки с 4 на 5 ноября от коронавируса выздоровели 196 человек, а заболели 44 человека, среди которых 4 – несовершеннолетние. Госпитализация понадобилась 16 заболевшим, в том числе 3 детям. За сутки медики не зарегистрировали смертей от коронавируса в крае.

— Уровень заболеваемости остается на минимальных отметках. Летальных исходов зарегистрировано не было. Тем не менее, важно помнить о правилах эпидпрофилактики, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Вакцинация продолжается. За сутки первый компонент вакцины получили 1206 человек, а полную иммунизацию прошли 805 человек. Вакцинироваться по прежнему можно в специальных пунктах и медучреждениях.