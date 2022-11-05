В Ставрополе водитель-бесправник спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 3 ноября в 22:40 на улице Тухачевского водитель ВАЗ-2107 решил превысить скоростной лимит и не справился с управлением. В итоге автомобиль вылетел на бордюр и врезался в линию электропередач. В больницу с травмами забрали водителя и трех пассажиров автомобиля.

— 20-летний водитель (был трезв) является злостным нарушителем ПДД, а в прошлом году был лишён прав за ДТП с пострадавшим. После истечения срока лишения гражданин не сдал экзамены, не вернул права и сел за руль, спровоцировав второе ДТП, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края. Проводится проверка.

Также напомним, что на Ставрополье подвели первые итоги операции «Нетрезвый водитель». Только за сутки поймали 16 пьяных водителей. Один из них сел за руль в нетрезвом виде повторно, из-за чего против него будет возбуждено уголовное дело.