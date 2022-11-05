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НовостиПроисшествия5 ноября 2022 8:04

В Пятигорске 69-летняя женщина фиктивно прописала шестерых иностранцев

Возбуждено уголовное дело
Данил Юрков

Правоохранители выявили факт нарушения миграционного законодательства, которое совершила 69-летняя жительница города Пятигорска. Установлено, что женщина прописала у себя в квартире шестерых иностранцев, которые фактически там не живут, а гражданка не собиралась предоставлять им жилье.

— В отношении гражданки Отделом дознания ОМВД России по городу Пятигорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Другой житель Ставрополья хотел дать взятку в размере 15 тысяч рублей, чтобы его сын успешно сдал практическую часть экзамена на получение прав. Правоохранитель отказался от денег, а в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.