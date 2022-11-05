Пешеход в Ставрополе не дошел до перехода 30 метров и был сбит машиной

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 4 ноября примерно в 17:30 на улице Советской Армии в Ставрополе пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте, при этом «зебра» была от него всего в 30 метрах. Водитель ВАЗ-211540 не смог избежать аварии и сбил нарушителя.

— С переломом ноги 36-летний пешеход доставлен в больницу. Автомобилем управлял 18-летний местный житель, стаж вождения которого 1 месяц. По факту автоаварии проводится проверка, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Другой водитель в краевой столице, у которого год назад забрали права, спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими. Бесправник превысил допустимый лимит скорости и не справился с управлением. Его и троих пассажиров доставили в больницу с травмами. О том, какая ответственность грозить мужчине, не сообщается.