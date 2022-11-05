В Ставрополе 57-летнюю женщину обманул телефонный мошенник на 900 тысяч рублей

В дежурную часть города Ставрополя обратилась 57-летняя местная жительница, которая сообщила о мошенничестве в свой адрес. Женщина рассказала, что ей поступило несколько звонков от якобы сотрудника службы безопасности банка с сообщением, что неизвестные хотят украсть деньги с ее счета.

Чтобы избежать кражи денег, женщину попросили перевести их на «безопасные» счета. Последовав инструкции, потерпевшая перевела злоумышленникам более 900 тысяч рублей. Когда деньги не возвращались, она поняла, что ее обманули.

— Сотрудниками полиции проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения злоумышленника, – пишет пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция Ставрополья просит людей быть осторожными при общении с незнакомцами и ни в коем случае не переводить деньги на чужие счета, а также не сообщать личную информацию. Если кто-то поймет, что его хотят обмануть мошенники, правоохранители просят незамедлительно обращаться по телефонам 02 или 102 (с мобильного телефона).