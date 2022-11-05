Депутат из Железноводска отправился добровольцем в зону спецоперации

В зону спецоперации, предварительно обучившись военному ремеслу, из Железноводска выехал депутат городской Думы. Мужчина решил отправиться на поля сражения в качестве добровольца. О поступке депутата рассказали в пресс-службе администрации города.

— Курс боевого слаживания в обязательном порядке проходят все – и мобилизованные, и добровольцы. Военнослужащих обучают тактической медицине, они проходят огневую, инженерную и техническую подготовку, – рассказал глава города Железноводска.

Ранее сообщалось о мобилизованных из Минвод, которые записали видеообращение со словами, что им так и не выдали экипировку. На записи боец сообщает о том, что в Ессентуках снаряжают лучше, показав снаряжение мужчины оттуда.

Глава Минеральных вод отреагировал на сообщение озадаченно, сказав, что в ближайшие несколько дней к ним отправят новый груз, а после разберутся с причинами, почему первая партия гуманитарной помощи бесследно пропала.