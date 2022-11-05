В Дагестане произошла авария с одним погибшим и двумя пострадавшими

Фото: пресс-служба МВД Дагестана

В Гунибском районе Дагестана сегодня, 5 ноября, примерно в 00:50 на 8 километре дороги «Гуниб-Цуриб» 45-летний водитель «FORD RANGER» не справился с управлением транспорта и врезался в препятствие.

— В результате ДТП водитель автомобиля «FORD RANGER» от полученных тяжких телесных повреждений скончался на месте происшествия, а 44 и 47 летние пассажиры жители Левашинского района, госпитализированы в больницу, – пишет пресс-служба МВД Дагестана. О состоянии пассажиров не сообщается.

Другая авария произошла в городе Ставрополе. Там водитель-бесправник спровоцировал аварию с четырьмя пострадавшими – сам мужчина и три его пассажира. Сообщается, что управляющий транспортом превысил скоростной лимит и не справился с управлением. В результате автомобиль вылетел на бордюр и врезался в линию электропередач. По факту данного происшествия проводится проверка.