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НовостиОбщество5 ноября 2022 16:58

Из Новоалександровского округа Ставрополья бойцам доставили гуманитарную помощь

Припасы передали лично в руки
Данил Юрков
Фото: соцсети главы Новоалександровского округа Ставрополья

Фото: соцсети главы Новоалександровского округа Ставрополья

Бойцам, исполняющим воинский долг, которые сейчас находятся в районе Каховки, из Новоалександровского округа Ставропольского края отправили гуманитарную помощь. Все вещи, о которых просили солдаты, были переданы лично в руки. Об этом сообщил глава округа.

— Сообщаю, что все благополучно добралась до пункта назначения. Вся гуманитарная помощь, в которой они очень нуждались, передана лично в руки. Ребятам желаю вернуться домой с победой живыми и здоровыми, – пишет глава Новоалександровского округа в своих официальных соцсетях.

Также напомним, что депутат из Железноводска отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. Сперва он вместе с призванными пройдет боевую подготовку, а после отправится на поля сражения.