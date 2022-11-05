Из Новоалександровского округа Ставрополья бойцам доставили гуманитарную помощь

Фото: соцсети главы Новоалександровского округа Ставрополья

Бойцам, исполняющим воинский долг, которые сейчас находятся в районе Каховки, из Новоалександровского округа Ставропольского края отправили гуманитарную помощь. Все вещи, о которых просили солдаты, были переданы лично в руки. Об этом сообщил глава округа.

— Сообщаю, что все благополучно добралась до пункта назначения. Вся гуманитарная помощь, в которой они очень нуждались, передана лично в руки. Ребятам желаю вернуться домой с победой живыми и здоровыми, – пишет глава Новоалександровского округа в своих официальных соцсетях.

Также напомним, что депутат из Железноводска отправился в зону спецоперации в качестве добровольца. Сперва он вместе с призванными пройдет боевую подготовку, а после отправится на поля сражения.