К утру 6 ноября на Ставрополье еще 155 человек победили коронавирус

Медики диагностировали COVID-19 у 16 человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

К утру 6 ноября 2022 года в Ставропольском крае врачи диагностировали коронавирус у 16 заболевших. Еще 155 человек победили инфекцию COVID-19. Среди заболевших местных жителей 16 были госпитализированы в специализированный стационар. Об этом рассказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

- Новых летальных исходов, связанных с коронавирусом, нет, - прокомментировал ситуацию губернатор.

Среди заболевших 2 человека - это дети. Они находятся на амбулаторном лечении и в госпитализации в специализированное медицинское учреждение не нуждаются.