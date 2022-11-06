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НовостиОбщество6 ноября 2022 7:39

Ставропольские аграрии собрали 707 тонн чечевицы

Этот показатель вдвое превышает прошлогодний результат
Анфиса КИМЕНИНИКО
В этом году аграрии Ставрополья собрали урожай в два раза больше предыдущего. Фото: телеграм-канал Сергея Измалкова

В этом году аграрии Ставрополья собрали урожай в два раза больше предыдущего. Фото: телеграм-канал Сергея Измалкова

В Ставропольском крае аграрии собрали 707 тонн чечевицы, эта цифра в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков.

- Ставропольские аграрии возрождают в регионе производство незаслуженно забытой бобовой культуры – чечевицы, ежегодно расширяя площади под её выращивание, - прокомментировал сбор урожая министр.

Под чечевицу было отведено 865 га земли. Плодородные поля расположены в Степновском, Туркменском, Буденновском и Новоселицком округах Ставрополья.