Ставропольские аграрии собрали 707 тонн чечевицы

В этом году аграрии Ставрополья собрали урожай в два раза больше предыдущего. Фото: телеграм-канал Сергея Измалкова

В Ставропольском крае аграрии собрали 707 тонн чечевицы, эта цифра в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков.

- Ставропольские аграрии возрождают в регионе производство незаслуженно забытой бобовой культуры – чечевицы, ежегодно расширяя площади под её выращивание, - прокомментировал сбор урожая министр.

Под чечевицу было отведено 865 га земли. Плодородные поля расположены в Степновском, Туркменском, Буденновском и Новоселицком округах Ставрополья.