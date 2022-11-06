В Дагестане невнимательный водитель совершил смертельный наезд на пассажира

Телеграм-канал МВД Дагестан

В МВД по республике Дагестан рассказали о смертельном столкновении 5 ноября 2022 года. На 26 километре автодороги «Мамедкала-Хучни» в Табасаранском районе, 49-летний мужчина, за рулем «Камаза 55102», сдавал назад. Местный житель не убедился в том, что его маневр безопасен и наехал на пешехода. В результате столкновения 55-летний местный житель получил травмы несовместимые с жизнью. Пешеход скончался на месте.

- Собран материал для принятия процессуального решения, - прокомментировали инцидент в пресс-службе ведомства.

МВД по республике Дагестан предупреждает водителей и пешеходах об опасности на дорогах.

- Будьте предельно внимательны на дорогах! И пешеходы, и водители!, - говорится в публикации в социальных сетях.