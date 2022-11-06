На Ставрополье фермеры собирают до 6 тонн улиток за один сбор

В ближайшее время планируется еще нарастить производство улиток. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье уже несколько лет действует экспериментальное производство виноградных улиток. Брюхоногих моллюсков выращивают на ферме в Предгорном округе Ставрополья.

Моллюски размножаются на специальных фермах, которые оборудованы системами отопления и очистки воды. Фермеры делают все возможное, чтобы достичь крупного урожая каждый год. Специалисты кормят улиток особой питательной смесью, которая богата кальцием. По подсчетам заводчиков, за один сбор экоферма позволяет получить более шести тонн мяса улиток.

- В ближайшей перспективе здесь планируют нарастить объемы производства и потеснить на рынке западных конкурентов, - прокомментировал активный сбор глава Предгорного округа Николай Бондаренко.