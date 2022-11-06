Для детей мобилизованных ставропольцев проведут отдельные новогодние елки

В Ставропольском крае планируют провести 11 благотворительных новогодних елок. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На Ставрополье планируют организовать новогодние елки для нуждающихся в социальной защите малышей и для детей мобилизованных и добровольцев. Электронный аукцион на сумму в 2 961 325 рублей появился на портале государственных закупок края.

Заказчиком для мероприятия выступает «Краевой центр детского и юношеского творчества имени Гагарина». В закупке указано, что планируется провести 11 елок в трех городах края: 7 в Ставрополе, а 2 - в Пятигорске и Нефтекумске. На елку в краевую столицу приглашены 2400 детей, в Пятигорске — 600, в Нефтекумске — 400.

Также в документах отмечается, что новогодние деревья должны быть не меньше 6 метров в высоту, в зданиях, где будут проводится мероприятия все должно быть украшено игрушками и гирляндами. После елок всем детям вручат сладкие подарочные наборы, в каждом из которых должно по 74 конфеты. Подарочные наборы должен будет поставить исполнитель за 2 970 000 рублей: такая сумма указана за 3 тысячи подарков, однако в этом списке не учтены подарки для детей из Нефтекумска.

Помимо вышеназванных требований, в документе есть раздел с требованиями для транспорта. В местах проведениях елок обязательно должны быть подъезды, парковки, вмещающие не меньше 10 автобусов, в которых могут поместиться до 50 человек. Здания, в которых будут проводится елки, должны быть отапливаемыми.Исполнитель заказа должен обеспечить всех участников «сухим пайком»: питьевой водой, фруктовым соком и булочкой с повидлом.