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НовостиОбщество6 ноября 2022 15:24

Сильный туман парализовал автомобильное движение на нескольких трассах Ставрополья

Сотрудники Госавтоинспекции края предупреждают водителей о неблагоприятных погодных явлениях
Анфиса КИМЕНИНИКО
Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила пешеходов и водителей о сильном тумане на трассе «Кавказ».

Госавтоинспекция Ставропольского края предупредила пешеходов и водителей о сильном тумане на трассе «Кавказ».

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Госавтоинспекции Ставропольского края предупредили пешеходов и водителей о затрудненном движении на дорогах. Виной всему сильный туман, который значительно ухудшает видимость на трассах.

Ощутимый дискомфорт могут испытывать водители, которые движутся на транспорте участке федеральной трассы «Кавказ» вблизи села Курсавки Андроповского округа. Сотрудники ГИБДД даже выложили в официальный телеграм-канал ведомства предупреждающее видео.

- Не забывайте, что в тумане предметы кажутся дальше, чем они есть на самом деле. Снижайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию и боковой интервал, — попросили водителей сотрудники ДПС.

К слову, в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Ставрополью уточняют, что ближайшие сутки — с 18 часов 6 ноября до 18 часов 7 ноября — в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Они связаны с тем, что температура воздуха ночью опускается до минусовых значений, а днем - повышается до +12...+14. Данные условия способствуют возникновению густых и плотных туманов.