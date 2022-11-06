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НовостиОбщество6 ноября 2022 16:00

Гандболисты из ставропольского клуба «Виктор» одерживают шестую победу подряд

Ставропольцы победили краснодарскую команду СКИФ со счетом 33:25
Анфиса КИМЕНИНИКО
Ставропольские спортсмены одержали 6 победу подряд. Фото: ГК «Виктор»

Ставропольские спортсмены одержали 6 победу подряд. Фото: ГК «Виктор»

В пресс-службе ставропольского клуба «Виктор» рассказали, что их игроки обыграли краснодарскую команду СКИФ на матче в воскресенье, 6 ноября. Ставропольские гандболисты обошли соперников на 8 мячей, игра закончилась со счетом — 33:25.

- Игра была очень тяжелая с самого начала, «качели» шли практически до финального свистка. Все бились до конца, получилось настоящее южное дерби, — прокомментировал победу игрок «Виктора» Радомир Врачевич.

Следующий поединок национального первенства «Виктор» состоится в Ставропольском крае. Игра пройдет 19 ноября в краевой столице, наши спортсмены будут играть против омского «Скифа».