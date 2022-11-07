За минувшие сутки на Ставрополье от коронавируса выздоровели 152 человека

На Ставрополье за сутки с 6 на 7 ноября от коронавируса выздоровели 152 человека, а заболели – 7, среди которых 2 несовершеннолетних. Госпитализация понадобилась 7 взрослым, в том числе и заболевшим ранее, а также 1 ребенку. Медики зафиксировали летальный исход от заболевания вирусом.

—.Между тем, все еще важно помнить о правилах эпидпрофилактики. Будьте здоровы и берегите себя, – пишет в своих официальных соцсетях губернатор Ставропольского края.

Также продолжается вакцинация от «короны»: за последние сутки первый компонент вакцины получили 104 человека, а полный курс иммунизации прошли 59 человек.

Уровень заболеваемости стремится к минимальным отметка, как отмечалось главой региона ранее. Так, за сутки с 5 на 6 ноября, от коронавируса на Ставрополье выздоровели 155 человек. Летальных исходов зарегистрировано не было.