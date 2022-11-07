В Ставрополе водитель-бесправник сбил ребенка на пешеходном переходе

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

По предварительным данным, 6 ноября примерно в 19:30 на улице Южный обход в Ставрополе водитель отечественного автомобиля не пропустил 6-летнюю девочку, которая переходила по пешеходному переходу. Ребенка доставили в больницу с ушибами, ей назначили амбулаторное лечение.

— За рулем автомобиля находился 21-летний житель Ставрополя, который водительских прав не получал, ранее водитель молодой человек уже привлекался к ответственности за управление без водительского удостоверения, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Помимо отсутствия прав за последние 2 года автомобиль получил 13 штрафов за превышение скоростного лимита, а его регистрация закончилась за три дня до аварии. По факту происшествия проводится проверка, автомобиль увезли на штрафстоянку, а в отношении водителя составили несколько административных протоколов. Мужчине грозит крупный штраф.