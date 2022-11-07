На трассе Ставрополья насмерть сбили стоящего посреди дороги пешехода

Фото: пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края

В Новоалександровском округе Ставропольского края автоинспекторы выясняют причину, по которой 6 ноября примерно в 18:00 произошла смертельная авария.

Сообщается, что водитель автомобиля «Лада Калина Спорт» выбрал небезопасную скорость движения и сбил пешехода, которого в сумерках не было видно. Сбитый стоял на дороге без цели ее перейти, а также на нем не было светоотражающих элементов.

— 50-летний пешеход от полученных травм скончался. У погибшего произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. Ранения головы получил 27-летний пассажир автомобиля, который при торможении ударился о стекло из-за непристегнутого ремня безопасности, – пишет пресс-служба госавтоинспекции Ставропольского края.

Водитель, 23-летний житель округа, в аварии не пострадал, злостным нарушителем правил не является, а в момент происшествия был трезвый. По факту ДТП проводится проверка, которая выяснит степень ответственности участников.