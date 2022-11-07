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НовостиОбщество7 ноября 2022 7:44

Стало известно, сколько миллиардеров проживает в Ставропольском крае

Налоговики рассказали, сколько зарабатывают самые богатые жители Ставрополья
Анфиса КИМЕНИНИКО
На Ставрополье богачей, чей доход превышает сумму в один миллиард - 16 человек.

На Ставрополье богачей, чей доход превышает сумму в один миллиард - 16 человек.

Фото: Мария ЛЕНЦ

В УФНС России по Ставропольскому краю подвели итоги декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц, полученных в 2021 году. Выяснилось, что количество миллиардеров за два года выросло на Ставрополье в пять раз.

В число богачей, чей зарегистрированный годовой доход превысил 500 миллионов рублей и достиг 1 млрд рублей, вошли 23 налогоплательщика. Среди ставропольских миллионеров о доходе от 100 миллионов до 500 миллионов – заявили 161 человек, от 10 млн до 100 млн рублей – 811.

Жителей региона, чей доход превышает сумму в один миллион рублей тоже стало больше. Заместитель руководителя, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса УФНС России по Ставропольскому Елена Смольникова рассказала корреспонденту «КП-Северный Кавказ», что доход за 2021 год от 1 миллиона до 10 миллионов рублей заявлен 15 597 налогоплательщиками. В 2019 году на Ставрополье доход свыше миллиона рублей получали только 9428 человек.