Жилой комплекс «Российский» - яркий пример реализации концепции 15-минутного города. Фото: gk-usi.ru

«ЮгСтройИнвест» передал ключи дольщикам 21 литера ЖК «Российский». Процедура приема квартир прошла в дружественной атмосфере, с шарами, представлениями для детей и мастер-классами.

- Жилой комплекс «Российский» - яркий пример реализации концепции 15-минутного города, когда на первое место ставится пешеходная доступность. Идея пользуется популярностью в мире, ее продвигают ведущие урбанисты, - отметили в ЮСИ.

Детей ждали представления и мастер-классы. Фото: gk-usi.ru

Рядом с новоселами будет расположена одна из самых больших школ края, которую возводят в рамках нацпроекта «Образование». Учреждение рассчитано на 1550 детей, строительство закончится в декабре 2022 года. Кроме того, в шаговой доступности от новых жильцов - два детских сада с ясельными группами.

Процедура приема квартир прошла в дружественной атмосфере. Фото: gk-usi.ru

Также недалеко от «Российского» находятся новые достопримечательности Ставрополя - сквер Героев России, музейный комплекс «Россия - Моя история» и Владимирская площадь со светомузыкальным фонтаном.

До конца года ЮСИ сдаст еще семь литеров, в том числе - клубный дом «Квартет».

По итогам 10 месяцев 2022 года компания сдала более 355 тысяч квадратных метров жилья. Фото: gk-usi.ru

- На один из них приходится юбилейная отметка - 5 миллионов квадратных метров. Именно столько жилья «ЮгСтройИнвест» построил за все время работы. А по итогам 10 месяцев 2022 года компания сдала более 355 тысяч квадратных метров жилья, что позволило ей занять 6 место в России, - рассказали в ЮСИ.

До конца года ЮСИ сдаст еще семь литеров. Фото: gk-usi.ru

Отметим, что ЮСИ - единственный застройщик не из Москвы и Санкт-Петербурга, который входит в число лидеров строительной отрасли России.

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